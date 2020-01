Il governo russo si è dimesso

Mercoledì il primo ministro russo Dmitry Medvedev e tutti i ministri del suo governo si sono dimessi. La notizia è stata diffusa dopo un importante discorso del presidente Vladimir Putin, che aveva annunciato la sua intenzione di tenere un referendum per introdurre cambiamenti significativi alla Costituzione dando più poteri al Parlamento e al governo e togliendoli proprio al presidente.

After the announcement of the government's resignation, this handshake is how Putin parted with Medvedev https://t.co/pD8blpMcJi

— Howard Amos (@howardamos) January 15, 2020