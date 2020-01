Billie Eilish canterà la canzone di apertura di “No Time To Die”, il prossimo film di James Bind

La cantante Billie Eilish ha registrato una canzone per la colonna sonora di No Time To Die, il nuovo film di James Bond. Eilish, che ha da poco compiuto 18 anni, è l’artista più giovane ad aver mai registrato una canzone per un film di James Bond. Le canzoni dei precedenti due film di James Bond – cantate da Adele e Sam Smith – avevano entrambe vinto l’Oscar per la miglior canzone. No Time to Die sarà nei cinema ad aprile.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020