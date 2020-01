C’è stata una grossa esplosione in uno stabilimento chimico a Tarragona, in Spagna: ci sono un morto, un disperso e sei feriti

Martedì sera c’è stata una grossa esplosione in uno stabilimento chimico di Tarragona, in Catalogna, Spagna: ci sono un morto, un disperso e sei feriti, scrivono i principali giornali spagnoli. L’esplosione è avvenuta poco prima delle sette in una fabbrica di IQOXE, società petrolchimica specializzata nella produzione di ossido di etilene. Ha provocato una grossa fiammata e una colonna di fumo alta decine di metri, visibile da chilometri di distanza. Dei sei feriti, secondo El País, due sono in condizioni critiche e due molto gravi.

Vídeo del moment de l'explosió a la petroquímica de Tarragona. Seguiu l'última hora a VilaWeb https://t.co/7tJL9AtChp pic.twitter.com/y7JHcwfIpS — VilaWeb (@VilaWeb) January 14, 2020