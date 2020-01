Il regista Spike Lee sarà il prossimo presidente della giuria del Festival del cinema di Cannes

Sette film di Lee sono stati presentati a Cannes, compreso il suo primo film, Lola Darling, uscito nel 1986, ma il rapporto del regista con il festival del cinema francese è sempre stato poco sereno: quando nel 1989 Fa’ la cosa giusta non ottenne la Palma d’Oro, Lee criticò duramente l’allora presidente della giuria, il regista tedesco Wim Wenders. Nel 2018 vinse il Gran Prix, il secondo premio del festival, con BlacKkKlansman.

Spike Lee , il regista americano che ha diretto Fa’ la cosa giusta e La 25ª ora , tra gli altri, è stato scelto come presidente della giuria per il prossimo Festival del cinema di Cannes, che si svolgerà dal 12 al 23 maggio. È la prima volta che una persona nera viene nominata presidente della giuria del festival.

