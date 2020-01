Il motociclista portoghese Paulo Gonçalves è morto durante il Rally Dakar

Gonçalves aveva 40 anni ed era un motociclista esperto, alla sua 13esima partecipazione al Rally Dakar. Nel 2015 era arrivato al secondo posto, dietro allo spagnolo Marc Coma. Gonçalves, ha scritto AFP, è la 25esima persona morta nella storia della Dakar, iniziata nel 1979: il suo è il primo incidente mortale dopo quello che coinvolse il polacco Michal Hernik nel 2015 in Argentina.

Il motociclista portoghese Paulo Gonçalves è morto in seguito a un incidente avvenuto durante la settima tappa del Rally Dakar, che si sta svolgendo in Arabia Saudita. L’incidente è avvenuto nel percorso tra Riyadh e Wadi Al Dawasir.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.