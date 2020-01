Come procede la questione del principe Harry e di Meghan Markle

L’8 gennaio il principe Harry e Meghan Markle, duchi del Sussex, hanno annunciato con un comunicato piuttosto vago di voler diventare più indipendenti dalla famiglia reale britannica: una decisione certamente inconsueta e, per certi versi, senza precedenti.

La famiglia reale ha risposto con un comunicato asciutto e non particolarmente conciliante in cui parlava di discussioni «ancora alle fasi iniziali» e decisioni «che per essere elaborate richiederanno tempo». Sempre la famiglia reale ha fatto sapere a fonti considerate attendibili e riprese dai giornali di aver saputo delle intenzioni di Harry e Meghan solo al momento dell’annuncio, senza esserne stata preventivamente informata.

In questi giorni non sono arrivati nuovi comunicati ufficiali, ma si sa che domani ci sarà un incontro a cui parteciperanno tutti i più importanti membri della famiglia reale, Harry compreso.

Leggi anche: Cosa vuol dire la decisione di Harry e Meghan

Tutti i principali siti e giornali britannici – compresi Guardian e BBC – scrivono che fonti interne a Buckingham Palace hanno fatto sapere che l’incontro sarà nella residenza reale di Sandringham, nel Norfolk, una contea dell’Inghilterra orientale: parteciperanno la regina Elisabetta II, suo figlio Carlo e i due figli di Carlo: i principi William ed Harry. Meghan, moglie di Harry, non ci sarà perché è in Canada, ma potrebbe partecipare in videoconferenza.

Jonny Dymond, l’esperto di famiglia reale della BBC, ha spiegato che non ci sono elementi per pensare che l’incontro di Sandringham possa essere conclusivo e risolutivo, ma che sarebbe già utile se portasse le discussioni a un «livello successivo».

Sempre Dymond ha parlato di «incredibili ostacoli» da dover superare e del fatto che tutto lascia pensare che tra le due parti (cioè, per quanto se ne sa, tutta la famiglia reale da una parte e Harry e Meghan dall’altra) ci sia una notevole distanza di vedute. «Risolvere i rapporti attuali è complicato», ha scritto Dymond, «ma ancora di più sarà crearne di nuovi, che durino nel tempo».

È probabile che durante l’incontro si parlerà, tra le altre cose, dei tempi e dei modi con cui Harry e Meghan intendono rinunciare al ruolo di “membri senior” della famiglia reale, di dove i due intendano vivere (e per quanto), di quali incarichi continueranno ad avere, e di come pensino di diventare “economicamente indipendenti” dalla famiglia reale.

Una serie di cose, in altre parole, con tante implicazioni a livello fiscale, ma anche di comunicazione. Un esempio: i due potrebbero certamente guadagnare soldi sfruttando la loro immagine, ma la loro immagine è comunque legata al loro legame con la famiglia reale. Come potrebbero giustificare quindi lo sfruttamento del marchio Sussex Royal, legato al fatto di essere duchi del Sussex?

Senza entrare troppo nei dettagli, BBC scrive che «la regina, il principe Carlo, William e Harry prenderanno in considerazione una serie di possibilità per i duchi del Sussex, analizzando i piani della coppia»: «anche se un piano dovesse essere concordato, si ritiene che ci vorrà del tempo per implementarlo».

Sempre BBC spiega che, in ogni caso, le decisioni dei prossimi giorni o mesi avranno un notevole impatto sul futuro, perché «creeranno un precedente», un nuovo modo di agire e interpretare l’essere parte della famiglia reale britannica, più indipendente.

Nel frattempo, tra le tante domande e questioni aperte, una di quelle che sta facendo più parlare riguarda il luogo in cui Harry e Meghan potrebbero andare a vivere, almeno per una parte dell’anno.

Nel comunicato dell’8 gennaio parlavano di volersi dividere tra «Regno Unito e Nordamerica». Il fatto che si parlasse di Nordamerica, il fatto che Meghan abbia vissuto per alcuni anni a Toronto (in Canada) e il fatto che l’annuncio sia arrivato dopo che i due avevano passato alcune settimane in territorio canadese, fa pensare che è lì che potrebbero trasferirsi. Intanto Meghan è tornata proprio in Canada, dopo aver passato alcuni giorni nel Regno Unito, compresi quelli precedenti all’annuncio dell’8 gennaio. Ed è lì che si trova Archie, il figlio avuto dalla coppia nel 2019.