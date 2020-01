L’utilità dei finanziamenti europei alla ricerca

Sul Corriere della Sera di oggi, Gianmario Verona e Francesco Billari, rispettivamente rettore e professore di Demografia dell’Università Bocconi di Milano, hanno risposto all’articolo pubblicato sempre sul Corriere qualche giorno fa da Walter Lapini, professore di Letteratura greca dell’Università di Genova, che aveva preso posizione (con toni e argomenti già molto criticati) contro i finanziamenti europei alla ricerca.

«La ricerca italiana da anni soffre di un brutto male: l’inadeguatezza del finanziamento rispetto alla qualità dei ricercatori e al prestigio internazionale del nostro Paese. L’onorevole Lorenzo Fioramonti, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si è appena dimesso per non essere riuscito a convincere il suo governo a stanziare fondi aggiuntivi per la scuola e per l’università. Nella prima intervista da neo ministro dell’Università e della Ricerca, il professor Gaetano Manfredi, tecnico esperto e presidente della Conferenza dei Rettori delle università italiane, conferma la necessità di garantire più fondi alla ricerca. I fondi scarseggiano perché la ricerca, essenziale per lo sviluppo economico e sociale nel medio e lungo termine, non è una priorità nel dibattito politico, sempre più miope sia in propaganda elettorale sia nei fatti che ne seguono.