L’edizione del 2020 dei Golden Globe, i più importanti premi assegnati sia al cinema sia alle serie tv, si terrà questa notte alle due al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California. È la 77esima edizione, e i film più candidati sono Storia di un matrimonio, The Irishman e C’era una volta…a Hollywood, mentre le serie con più possibilità di vincere premi sono Chernobyl, The Crown, Fleabag e Unbelievable. Qui c’è tutto quello che dovete sapere se volete tirare tardi stanotte e non perdervi niente.

Come vedere i Golden Globe 2020, in tv o in streaming

In Italia la cerimonia dei Golden Globe sarà trasmessa da Sky Atlantic, a partire dalle 2 di notte. Prima ci sarà un programma di introduzione, a partire dall’una di notte. Gli abbonati potranno vederla anche in streaming, sul servizio Sky Go. La sfilata degli attori e delle personalità di Hollywood sul red carpet sarà invece trasmessa in streaming su Facebook dalla pagina dei Golden Globe a partire da mezzanotte (ora italiana).