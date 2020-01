Weekly Beasts

Dopo il raccoltone degli animali più fotogenici dell’anno passato, occorre cominciare il 2020 con una selezione temporalmente più ridotta, ma non meno soddisfacente. Vi suggeriamo subito una nuova tendenza natalizia per le prossime feste: l’assaggio dell’albero di Natale, che a quanto pare è stato offerto su molte tavole bestiali del 2019, tra le giraffe come tra i bisonti. I dromedari, pare, si limitano a studiarlo dubbiosi, senza afferrare le decorazioni di frutta e noci. Nella prima raccolta bestiale di quest’anno c’è anche un cormorano che si tuffa in acqua e una scimmia cappuccina che gioca a pallone, per incoraggiarvi a fare un po’ di attività sportiva. Ma tanto lo sappiamo che state ancora sonnecchiando come la neghittosa tigre siberiana. C’è anche un messaggio amoroso per iniziare bene il 2020: la foto di una femmina di elefante che, dopo la morte del maschio, ha trovato una pecora a farle compagnia.