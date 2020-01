I monopattini elettrici possono circolare come le bici

Da ieri in Italia è in vigore una nuova norma che regola la circolazione dei monopattini elettrici e li equipara quasi in tutto ai velocipedi, cioè alle biciclette. La nuova norma è contenuta nella legge di bilancio entrata in vigore il primo gennaio e sostituisce il precedente decreto Toninelli, emanato dall’ex ministro dei Trasporti l’estate scorsa, che limitava molto la circolazione dei mezzi cosiddetti “di micromobilità”, come appunto i monopattini elettrici. Il vecchio e criticato decreto, che lasciava i comuni autonomi nella modalità di applicazione delle norme, aveva portato alla rimozione e poi a una forte limitazione dei monopattini elettrici a noleggio a Milano, a diverse multe anche molto alte in alcune città e in generale aveva aperto un dibattito politico sulla conciliazione tra mobilità sostenibile e sicurezza stradale.

La nuova norma non si dilunga quanto quella precedente su tutti gli aspetti che regolano la circolazione dei monopattini, ed è anzi piuttosto sintetica: in sostanza, dice che per i monopattini elettrici restano invariati i limiti di potenza (che non deve essere superiore ai 500 watt) e velocità (che non deve superare i 20 chilometri all’ora) già indicati nel decreto Toninelli, e che per tutto il resto valgono le regole che valgono per i ciclisti.

Le biciclette quindi possono circolare su piste ciclabili, strade comunali, provinciali e statali ma non su autostrade, strade a scorrimento veloce e superstrade, ed è vietato usarli sui marciapiedi. Nella nuova norma non si parla di assicurazione, targa, patentino o casco, né di zone vietate ai monopattini che non siano quelle già vietate alle biciclette. La nuova legge si riferisce solo ai monopattini elettrici e non parla dei mezzi detti autobilanciati come gli hoverboard, i segway e i monowheel, per i quali si presuppone restino valide le vecchie regole.

Le norme che regolano la circolazione di nuovi mezzi elettrici si sono rese necessarie negli ultimi mesi sia per l’improvvisa recente diffusione tra privati, sia per via del crescente numero di servizi che permettono di noleggiarli per un breve periodo e che sono già presenti in città come Milano, Roma, Torino e Rimini. Fuori dall’Italia, in moltissime grandi città, da Parigi a Los Angeles, questi mezzi – discussi, comunque, anche dal punto di vista ambientale – sono già parte integrante del paesaggio.