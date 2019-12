30 belle locandine di film del 2019

Come ogni anno, il sito di cinema IndieWire ha scelto le 30 locandine di film più belle del 2019, spiegando che quella delle locandine è «una forma d’arte a tutti gli effetti». IndieWire ha spiegato che le locandine sono state scelte in base alla loro bellezza ma anche per come sono in grado di introdurre e presentare il film a cui fanno riferimento e di cui, tenendo l’arte da parte, sono un mezzo promozionale. La maggior parte delle locandine si riferisce a film usciti anche in Italia, ma ce ne sono anche di film che ancora devono uscire. In alcuni casi le locandine sono diverse da quelle usate in Italia, perché capita spesso che per paesi diversi si scelgano locandine diverse. O, più semplicemente, perché per un solo film si fanno ormai più locandine, anche nello stesso paese.