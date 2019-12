In tutti gli stati dell’Australia le temperature hanno superato i 40°C e gli incendi continuano

Oggi lo stato in cui gli incendi sono più gravi è quello di Victoria, dove 30mila tra residenti e turisti nella regione di East Gippsland hanno inizialmente ricevuto un ordine di evacuazione, ma sono poi dovuti rimanere sul posto perché le fiamme hanno bloccato le strade principali. Nel Nuovo Galles del Sud, dove nelle ultime 24 ore sono cominciati 70 nuovi incendi, è morto un vigile del fuoco volontario. Da settembre in tutto il paese sono morte 10 persone a causa degli incendi.

In tutta l’Australia continuano a esserci decine di grandi incendi e in tutti gli stati del paese le temperature hanno superato i 40°C , cosa che secondo gli esperti aggraverà la situazione. Nel Nuovo Galles del Sud, lo stato di Sydney, che quest’anno è stato quello più duramente colpito dagli incendi, si sono superati i 41°C.

