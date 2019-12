Dominik Paris ha vinto la seconda tappa di discesa libera di Coppa del Mondo a Bormio

Lo sciatore italiano Dominik Paris ha vinto la seconda tappa di discesa libera in programma a Bormio, quarta prova della specialità nella Coppa del Mondo di sci. È la seconda vittoria stagionale per Paris dopo quella di ieri, ottenuta sulla stessa pista. Grazie al primo posto di oggi, Paris è anche momentaneamente in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo di sci con 449 punti, 68 più del norvegese Henrik Kristoffersen.