Lo sciatore italiano Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, terza prova della Coppa del Mondo di sci di specialità. Sulla pista Stelvio, Paris ha ottenuto la prima vittoria stagionale, dopo i due secondi posti a Lake Louise, e la prima anche per la nazionale maschile in questa edizione di Coppa del Mondo. È inoltre la sua terza vittoria consecutiva nella discesa libera di Bormio. Al secondo posto si è piazzato lo svizzero Beat Feuz — leader della classifica di specialità — mentre al terzo l’austriaco Matthias Mayer. Domani, sempre sulla pista Stelvio, si terrà la seconda discesa libera maschile in programma nella tappa di Bormio.