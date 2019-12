Le foto della “battaglia degli infarinati”, in Spagna

La battaglia inizia alle 8 di mattina, quando gli infarinati invadono la città, la conquistano ed eleggono un sindaco che stabilisce le regole da rispettare durante la giornata. Termina alle 17 con una danza tradizionale: nel mezzo ci sono farina, acqua e tante uova rotte. Durante il giorno alcuni partecipanti entrano nelle attività commerciali a chiedere il pagamento di una tassa, che viene realmente pagata: il denaro raccolto viene poi devoluto in beneficenza.

La festa è parte delle celebrazioni collegate alla Strage degli innocenti, giorno in cui secondo il Vangelo il re della Giudea, Erode, ordinò il massacro di tutti i bambini della regione allo scopo di uccidere Gesù.

Anche quest’anno a Ibi, che si trova vicino ad Alicante, in Spagna, c’è stata la cosiddetta “battaglia degli infarinati” , una tradizione che esiste da duecento anni e simula una specie di colpo di stato. Gli abitanti della città si dividano in due gruppi: da una parte gli Enfarinat (gli infarinati), i “golpisti”; dall’altra quelli che devono restaurare l’ordine. La battaglia viene fatta usando farina e uova, ed è sempre assai fotogenica.

