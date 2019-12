Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha rinunciato a candidarsi alla guida della regione Calabria

Con il ritiro di Occhiuto, il centrodestra si presenterà compatto alle prossime regionali: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia sosteranno insieme la candidata unica della coalizione, la deputata Jole Santelli. «Ho condotto una dura battaglia e sono stato sconfitto. Questa è la verità», ha scritto su Facebook Occhiuto, un rivale di Santelli e raccontato dai giornali locali come risentito dalla scelta dei vertici di partito di appoggiare la deputata al suo posto.

