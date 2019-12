È morto Ari Behn, scrittore ed ex genero dell’attuale re di Norvegia: aveva 47 anni. Il suo agente ha detto che Behn si è suicidato. Autore di numerosi romanzi e opere teatrali, Ari Behn aveva sposato la principessa Martha Louise nel 2002: i due, dopo aver avuto tre figlie, avevano divorziato due anni fa. In una dichiarazione ufficiale, il re e la regina di Norvegia hanno fatto sapere che «Ari è stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi».

Nel dicembre del 2017 Ari Behn, in pieno #MeToo, aveva raccontato a un programma radio che nel 2007 l’attore Kevin Spacey lo aveva palpeggiato a un concerto organizzato per l’assegnazione del premio Nobel per la pace.