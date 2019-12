Disney ha rimosso la scena del bacio tra due donne in “L’Ascesa di Skywalker” a Singapore

Disney ha rimosso la breve scena del bacio tra due donne in L’Ascesa di Skywalker, il nono e ultimo film della saga di Star Wars, per le proiezioni nei cinema di Singapore, un paese in cui ci sono leggi molto dure contro le persone omosessuali. Il bacio, che si vede verso la fine del film e non riguarda due personaggi principali, è la prima scena in cui si vedono esplicitamente due personaggi omosessuali in Star Wars. È stata rimossa perché il film rientrasse tra quelli per cui la visione è permessa ai minori di 16 anni.

A Singapore i rapporti sessuali tra uomini (e non tra donne) possono essere puniti con pene che raggiungono i due anni di carcere, oltre a non esserci leggi contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

La scena del bacio tra donne di L’Ascesa di Skywalker è stata tagliata anche dalle proiezioni fatte a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La censura cinese invece non l’ha rimossa.