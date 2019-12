Un guasto alla linea elettrica della stazione di Porta Garibaldi, a Milano, ha causato problemi alla circolazione dei treni

Alle 5.30 circa di martedì mattina c’è stato un guasto alla linea elettrica della stazione di Porta Garibaldi, uno dei principali snodi ferroviari di Milano. Il guasto ha causato grossi problemi alla circolazioni dei treni: attualmente sono bloccate 13 linee verso varie province dei dintorni di Milano e anche i Frecciarossa, i treni ad alta velocità di Trenitalia, stanno avendo ritardi.

Ciao, ti informo che il traffico nel nodo di Milano è fortemente rallentato per un guasto sulla linea. I treni potrebbero subire ritardi fino ai 60 minuti. — LeFrecce (@LeFrecce) December 24, 2019

Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, consiglia di utilizzare le linee del passante ferroviario, non interessata dal guasto, per evitare il tratto bloccato e proseguire il viaggio. Sempre secondo Trenord i treni bloccati fin qui sono più di 200, tra cancellazioni e ritardi. I tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) sono sul posto per cercare di capire i motivi del guasto.