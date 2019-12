Le foto dell’incidente tra sessanta auto su un’autostrada in Virginia

Domenica mattina più di 60 veicoli sono stati coinvolti in un incidente sull’autostrada 64 vicino a Williamsburg, in Virginia, negli Stati Uniti; più di 50 persone sono state ferite, due in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto verso le 8 ora locale (le 13 in Italia); la causa non è stata accertata ma la polizia ha detto che potrebbero entrarci la scarsa visibilità dovuta alla nebbia e la strada ghiacciata.