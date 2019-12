Oggi le scuole della Liguria e il tratto dell’A6 crollato a novembre rimarranno chiusi a causa del maltempo

Per la giornata di venerdì 20 dicembre la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico su tutta la Liguria, a causa delle piogge abbondanti e delle possibili mareggiate. Sulla zona di Ponente l’allerta durerà dalle 8 alle 21, mentre sul Levante dalle 21 a mezzanotte. Le scuole rimarranno chiuse in tutti i comuni, e si fermeranno anche i lavori nei porti di Genova e Savona, per lo sciopero per la sicurezza dei lavoratori dichiarato in relazione al maltempo. In via precauzionale sarà chiuso anche il tratto dell’A6 tra Savona e Altare crollato il 24 novembre a causa di una frana. Sarà inoltre ridotta la velocità su alcune tratte ferroviarie regionali, e sono stati previsti bus nelle stazioni di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per l’eventuale attivazione di servizi sostitutivi.