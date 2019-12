Cosa c’è stasera in TV

Il Natale si avvicina e il palinsesto comincia a riempirsi di programmi e film a tema natalizio: oggi siamo a quota due film con “Natale” nel titolo, ma è solo l’inizio.

Su Rai 1 c’è una fiction in prima visione sulla vita di Giorgio Ambrosoli, l’avvocato ucciso nel 1979 da un sicario inviato dal banchiere siciliano Michele Sindona, su Canale 5 c’è uno speciale sulla storia e le bellezze artistiche del Vaticano, mentre su Rai 2 uno spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme.



Rai Uno

21.25 – Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio

Fiction in prima tv con Alessio Boni che interpreta l’avvocato Giorgio Ambrosoli. La fiction racconta gli anni che vanno dal 1974 fino all’uccisione di Ambrosoli, avvenuta l’11 luglio 1979.

In quel periodo Ambrosoli era commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, un istituto portato quasi al fallimento dal banchiere siciliano Michele Sindona. Il giorno dopo la sua morte, il 12 luglio del 1979, Ambrosoli avrebbe dovuto sottoscrivere una dichiarazione formale per confermare la necessità di liquidare la banca e attribuire la responsabilità della situazione a Michele Sindona. A ucciderlo fu il mafioso italoamericano William Aricò, che poi si scoprì essere stato ingaggiato proprio da Sindona e pagato con 25mila dollari in contanti e altri 90mila accreditati su una banca di Lugano.

"Un uomo integerrimo, lasciato solo al suo destino."

A 40 anni dalla sua scomparsa la docufiction su #GiorgioAmbrosoli

STASERA #18dicembre "#GiorgioAmbrosoli Il prezzo del coraggio" alle 21.25 su #Rai1 @AlessioBoni_FP pic.twitter.com/NPEXQQmvN3 — Rai1 (@RaiUno) December 18, 2019

Rai Due

21.10 – Salemme, il bello della diretta

Seconda di tre serate in cui verranno trasmessi in diretta tre spettacoli teatrali di Vincenzo Salemme: stasera andrà in onda “Sogni e bisogni”.

✨ … si parla di sentimenti ma, si ride, si ride, si ride! 🎭✨ #salemmeilbellodelladiretta questa sera il teatro di Vincenzo Salemme in TV con "Sogni e bisogni" 👉 ore 21.20 #Rai2 pic.twitter.com/dqvHMEZeKS — Rai2 (@RaiDue) December 18, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Una nuova puntata della nuova stagione dello storico programma condotto anche quest’anno da Federica Sciarelli.

Gloria Rosboch, attesa per la Cassazione: “Gabriele ha un disturbo della personalità che può incidere sulla sua capacità di intendere e volere”. Il legale di Defilippi, avvocato Giorgio Piazzese, chiede l’accoglimento del ricorso contro la condanna a 30 anni. #chilhavisto. pic.twitter.com/FaooTI9yFk — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) December 18, 2019

Rete 4

21.25 – #CR4 La repubblica delle donne

Nuova puntata della seconda stagione dello show condotto da Piero Chiambretti, che parla di donne.

Tutti si chiedono se la bellezza salverà il mondo… ma la domanda alla base della seconda edizione di #CR4LaRepubblicaDelleDonne è…: Il mondo salverà la bellezza? pic.twitter.com/M6uTX9vR5f — #CR4 La Repubblica delle Donne (@PC_Chiambretti) December 17, 2019

Canale 5

21.21 – Viaggio nella grande bellezza – Speciale Vaticano

Documentario “in stile Alberto Angela” sulla storia della Città del Vaticano. A condurlo c’è l’attore Cesare Bocci.

Un viaggio attraverso tesori nascosti e luoghi mai visti del #Vaticano con #CesareBocci guida d'eccezione

In prima serata su #Canale5 va in onda lo speciale «Viaggio nella Grande Bellezza»https://t.co/iwbi7Lb4Yb pic.twitter.com/WZbT33Vdgl — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 18, 2019

Italia 1

21.20 – Il settimo figlio

Film di Sergej Bodrov con Ben Barnes, Jeff Bridges, Julianne Moore e Kit Harington (cioè Jon Snow di Game of Thrones). Il film, ambientato in una sorta di medioevo fantasy, racconta la lotta di un giovane contadino considerato l’Eletto di una profezia e dell’ultimo sopravvissuto di una setta di cavalieri contro una strega che minaccia il luogo in cui vivono.

La7

21.15 – Non è l’Arena

Su La7 continua la terza edizione del programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Questa sera ripartiamo da #Mezzojuso con le #sorelleNapoli, che per anni hanno combattuto contro la #mafia dei pascoli. Il 12 maggio 2019 c'è stato in diretta un evento televisivo che ha cambiato la storia di un Paese Italiano e che @La7 ripropone oggi alle 21:15.#nonelarena pic.twitter.com/AVUhJlwH7u — Non è l'Arena (@nonelarena) December 18, 2019

TV8

21.30 – Natale fuori città

Film romantico che racconta di Claire, una donna di New York che si è trasferita in una piccola città del Vermont dopo un fallimento lavorativo. Lì scopre una piccola libreria in difficoltà economiche, che decide di provare a risollevare. Dovrà vedersela con il proprietario, Andrew, che invece non ne vuole sapere di farsi aiutare.

Nove

21.25 – Una bugia di troppo

Commedia del 2012 con Eddie Murphy che interpreta un agente letterario non troppo onesto al quale viene fatto una sorta di incantesimo che lega la sua vita a quella di un albero: ogni volta che pronuncia una parola, l’albero perde una foglia e questo costringerà Murphy a trovare altri modi per comunicare.

Paramount

21.10 – Natale in affitto

Film con Ben Affleck del 2004, in cui il protagonista, pur di non passare le feste da solo, affitta la famiglia che si è insediata nella sua vecchia casa d’infanzia.

Iris

21.00 – La casa stregata

Film comico italiano del 1982 con Renato Pozzetto. Giorgio e Candida continuano a rimandare il loro matrimonio perché non hanno abbastanza soldi da potersi permettere una casa. Un giorno vengono a conoscenza di una casa grande con affitto molto basso, perché maledetta.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Benvenuti a casa mia