Giancarlo Abete è stato nominato commissario della Serie A

L’ex presidente della FIGC Giancarlo Abete è stato nominato commissario della Lega Serie A in sostituzione di Mario Cicala, dimessosi martedì per conflitto di interessi in quanto membro del consiglio di sorveglianza della Lazio. Abete ha 69 anni, è stato presidente federale per due mandati dal 2007 al 2014 e dal 2011 è uno dei vicepresidenti della UEFA, l’organo che governa il calcio professionistico europeo. Da commissario dovrà portare la Lega Serie A a nuove elezioni, dopo quelle infruttuose delle ultime settimane.

