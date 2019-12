Barcellona-Real Madrid in diretta TV e in streaming

Barcellona-Real Madrid, partita valida per la decima giornata della Liga spagnola, si gioca questa sera alle 20 al Camp Nou di Barcellona: in Italia sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. È il “classico” del campionato spagnolo, ossia la partita che ha definito il calcio professionistico negli ultimi vent’anni e che vede contrapposte non solo le due migliori espressioni del calcio spagnolo, ma le due squadre europee più ricche, vincenti e famose al mondo, divise da sempre da modi di intendere il calcio completamente diversi e più recentemente anche da questioni politiche e sociali di grande rilevanza. Il “classico” di stasera si sarebbe dovuto giocare inizialmente lo scorso sabato 26 ottobre, ma venne rinviato per questioni di ordine pubblico.

Dopo sedici giornate di campionato, Barcellona e Real Madrid sono prime a pari merito con 35 punti, quattro in più del Siviglia. Se questa sera una delle due dovesse riuscire a battere l’altra, oltre al prestigio della vittoria otterrebbe il primo piccolo vantaggio in classifica della stagione, da difendere nei prossimi mesi per avvicinarsi al titolo.

Dove vedere Barcellona-Real Madrid

Barcellona-Real Madrid verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco

