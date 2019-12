La sciatrice lombarda Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Courchevel, sesta prova della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Brignone si è aggiudicata la sua prima vittoria stagionale concludendo lo slalom gigante davanti alla norvegese Mina Fürst Holtmann (di soli quattro centesimi di secondo) e alla svizzera Wendy Holdener. L’altra miglior italiana in gara è stata Marta Bassino, settima. Nelle precedenti prove di Coppa del Mondo, Brignone si era piazzata due volte al secondo posto: nel gigante di Killington e lo scorso fine settimana a Sankt Moritz nel supergigante vinto per un soffio da Sofia Goggia. Grazie al risultato di Courchevel è salita momentaneamente al primo posto nella classifica di specialità.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.