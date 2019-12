— Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 14, 2019

Sofia Goggia vince il Super G di St. Moritz, Federica Brignone è seconda per un solo centesimo: una doppietta da favola ⛷️🇮🇹🏆 #EurosportSCI pic.twitter.com/iKcTV3vspC

La sciatrice bergamasca Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Sankt Moritz, quinta prova della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020. Goggia ha concluso il supergigante con un tempo inferiore di appena un centesimo di secondo alla connazionale Federica Brignone, seconda davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin. Per la campionessa olimpica di Pyeongchang è la prima vittoria in questa edizione di Coppa del Mondo.

