Si è dimesso Jean-Paul Delevoye, l’Alto Commissario del governo francese alla riforma delle pensioni

Si è dimesso Jean-Paul Delevoye , l’Alto Commissario del governo francese alla riforma pensionistica. Delevoye, a cui Macron aveva delegato il compito di elaborare la molto discussa riforma delle pensioni annunciata la scorsa settimana , è stato costretto alle dimissioni dopo che alcuni giornali avevano rivelato che aveva 13 altri incarichi nel settore privato, di cui 2 retribuiti, violando quindi la costituzione francese che vieta ai dipendenti del governo di avere altre attività remunerate. Nei giorni scorsi erano stati in molti a chiedere le dimissioni di Delevoye, a cominciare dalle opposizioni e dai leader dei sindacati, che proprio con Delevoye avevano a lungo trattato sui punti più delicati della riforma delle pensioni. Delevoye, che ha 72 anni e che in passato è stato anche ministro della Funzione pubblica, era stato nominato Alto Commissario alla riforma pensionistica nel 2017.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.