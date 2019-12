Fotofinish

Oggi è il giorno dei sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Champions League, il torneo per club più importante del calcio europeo, e la raccolta di foto della settimana ricorda che tra le squadre italiane da sorteggiare ci sarà l’Atalanta (con Napoli e Juventus), ma non l’Inter. Poi valeva la pena fotografare Sofia Goggia nel supergigante di Sankt Moritz, che ha vinto; salti in snowboard vicino alla Luna e salti in testa ai compagni di volano; la neve durante Denver Broncos-Kansas City Chiefs e la pioggia in una partita della seconda serie del campionato di calcio inglese; Bernie Sanders energico con una mazza da baseball e Tiger Woods che esulta forte.