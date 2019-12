Cosa c’è stasera in TV

Stasera su Rai 1 va in onda la serata dedicata ai trent’anni della maratona benefica della Fondazione Telethon. Su Rai 3 continua il programma in cui Corrado Augias racconta storie e misteri della città europee: oggi tocca a Roma. Su Canale 5 c’è la finale di Tù sì que vales mentre Italia 1 trasmette un grande classico natalizio, Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York con Macaulay Culkin, Joe Pesci e il presidente degli Stati Uniti d’America. Tra gli altri film più interessanti della serata ci sono Lawrence d’Arabia, La sottile linea rossa e Frantic.

Rai 1

20.35 – Festa di Natale: Una serata per Telethon

Antonella Clerici conduce lo show natalizio di Rai 1 La Festa di Natale dedicato alla Fondazione Telethon. È una serata per celebrare i trent’anni della maratona benefica.



Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Su Rai 2 vanno in onda altri due episodi della quindicesima stagione di NCIS, la serie che sembra non avere una fine.

Rai 3

21.45 – Città segrete: Roma

Ottava puntata del programma condotto da Corrado Augias e dedicato, oggi, alla storia della città di Roma.

Da Marco Aurelio alla Repubblica romana, dal rastrellamento del ghetto alla leggenda di Romolo e Remo: Corrado Augias racconta Roma.#CittàSegrete, sabato #14dicembre alle 21:45 su @RaiTre e @RaiPlay ➡ https://t.co/pLc9fl0SMg pic.twitter.com/5B3Fz8LkUa — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 13, 2019

Rete 4

21.27 – The Jackal

È un film thriller del 1997 diretto da Michael Caton-Jones, ispirato al romanzo Il giorno dello sciacallo di Frederick Forsyth e remake dell’omonimo film del 1973. Ci recitano Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier.

Canale 5

21.20 – Tù sì que vales

È la finale della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

I sedici talenti sono pronti a lasciare a bocca aperta i nostri giudici e vi aspettano per la FINALISSIMA di #TuSiQueVales di stasera alle 21.20 su Canale 5 in diretta! Pronti a votare il vostro preferito? 🤩✨😉 pic.twitter.com/TTnS8GapCh — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) December 14, 2019

Italia 1

21.20 – Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

Un grande classico natalizio. È il sequel del celeberrimo Mamma, ho perso l’aereo con Macaulay Culkin come protagonista e con Chris Columbus come regista (quello dei primi due Harry Potter). In questo episodio il bambino protagonista, Kevin, non rimane a casa mentre tutta la famiglia parte, ma si perde nell’aeroporto e seguendo un uomo simile al padre si imbarca nell’aereo sbagliato, da solo, finendo a New York. Una curiosità: c’è una scena in cui Kevin chiede indicazioni all’attuale presidente degli Stati Uniti d’America.

La7

21.15 – Atlantide presenta: Lawrence d’Arabia

Il programma di La7 trasmette lo storico film del 1962 con Peter O’Toole, Alec Guinness e Omar Sharif. Vinse sette Oscar e racconta la storia dell’agente segreto e militare gallese Thomas Edward Lawrence, vissuto tra il 1888 e il 1935.

Sabato alle 21.15 Atlantide presenta: Lawrence d'Arabia. Una delle più grandi avventure raccontate dal grande schermo pic.twitter.com/LTOWLR2Q9c — La7 (@La7tv) December 14, 2019

TV8

21.30 – Natale a Winters Inn

È una semisconosiuta commedia natalizia canadese del 2017.

Rai Movie

21.10 – La sottile linea rossa

Uno dei migliori film di guerra mai realizzati: uscito nel 1998, scritto e diretto da Terrence Malick, è tratto dall’omonimo romanzo di James Jones. Ci recitano Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, Adrien Brody, John Cusack, Woody Harrelson, Jared Leto, John C. Reilly, George Clooney e John Travolta.

Iris

21.00 – Frantic

È un film thriller del 1988 diretto da Roman Polanski, ambientato a Parigi e con Harrison Ford e Emmanuelle Seigner.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il sapore del successo

Sky Cinema Due

21.15 – Tulipani

Sky Cinema Collection

21.15 – Miracolo di una notte d’inverno