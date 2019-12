Cosa c’è stasera in TV

Il venerdì non è una serata televisiva indimenticabile, e se non ci fosse Propaganda Live lo sarebbe ancora meno, probabilmente: stasera oltre al programma con Zoro e Makkox troverete anche l’ultima puntata del programma di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, il film Nemiche per la pelle, Stallone che fa il poliziotto e uno spettacolo comico di Angelo Pintus, su Italia Uno.

Rai Uno



21.30 – 20 anni che siamo italiani

Terza di tre serate con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Sul sito della Rai, il programma viene descritto così: «Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti si divertiranno ed emozioneranno il pubblico, attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese». Stasera, sul palco insieme ai due conduttori, ci saranno: Il Volo, Flavio Insinna, Pippo Baudo, Nek, Alessandro Siani e Anna Tatangelo.

Rai Due



21.20 – Petrolio

Programma di informazione fatto di reportage, interviste e approfondimenti su vari temi.

Esistono tecnologie buone e tecnologie cattive? I film di fantascienza ci hanno mostrato entrambi gli scenari 👇 👉 Questa sera DNA Revolution ore 21.20 su #Rai2#Petrolio @duiliogiammaria pic.twitter.com/ta225PdtEF — Petrolio (@PetrolioRai) December 13, 2019

Rai Tre



21.20 – Nemiche per la pelle

Commedia italiana del 2010 con Claudia Gerini e Margherita Buy che interpretano due nemiche di vecchia data: una è la ex moglie di Paolo, l’attuale marito dell’altra. Quando Paolo muore, le due donne sono costrette ad avvicinarsi per prendersi cura del figlio (avuto da Paolo con una terza donna, che non si capisce dove sia finita) rimasto orfano di padre.

Rete 4



21.20 – Quarto Grado

Nuova puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che parla di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale Cinque



21.40 – Il processo

Ultima puntata di una nuova serie tv che racconta un processo partendo da due punti di vista diversi e contrastanti, quello della pm Elena Guerra (Vittoria Puccini) e quello dell’avvocato penalista Ruggero Barone (Francesco Scianna). La fiction è prodotta da Lucky Red con il sostegno del Comune di Mantova.

In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con #IlProcesso

Serve ripassino? Su @MediasetPlay potete recuperare le scorse puntate 👇https://t.co/UJGgEv7Lil — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 13, 2019

Italia Uno



21.15 – Pintus@Ostia Antica

Show comico con protagonista Angelo Pintus, al Teatro Romano di Ostia Antica, a Roma.

La7



21.15 – Propaganda Live

Stasera ci saranno Nicola Piovani e il portavoce del movimento delle “sardine” Mattia Santori.

Questa sera torna #propagandalive con l'ultima puntata del 2019.

In studio con noi Mattia Santori, Nicola Piovani, Gipi e Lello Arena. Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/dyYSU6IAod — Propaganda Live (@welikeduel) December 13, 2019

TV8



21.10 – Master Chef

Ottava stagione del famoso programma di cucina con i giudici Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli, andata in onda su Sky lo scorso aprile.

Nove



21.10 – Fratelli di Crozza

Programma satirico con Maurizio Crozza.

#CrozzaFeltri tra Carola Rackete, Tiziano Ferro, Luxuria e molti altri… secondo voi com’è andata? 😅#FratelliDiCrozza torna domani alle 21.25, mentre la clip completa è su #Dplay ➡️ https://t.co/QmHGRp4ere pic.twitter.com/4z1kmZyGHJ — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) December 5, 2019

Rai Movie



21.10 – The Tourist

Il film ricevette soprattutto due critiche: trama scarsa e poca chimica tra Johnny Depp e Angelina Jolie. Che non è il massimo, per un thriller con protagonisti Johnny Depp e Angelina Jolie.

Iris



21.10 – Cobra

Film poliziesco del 1986 in cui Sylvester Stallone interpreta l’agente di polizia Marion Cobretti, “Cobra”, un tipo che indossa Ray-Ban specchiati e dice cose come «qui la legge si ferma, e comincio io». La sezione per cui lavora si chiama “Zombie Squad” e si occupa di criminali psicopatici: nel film deve salvare le persone tenute ostaggio in un supermercato da una setta.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Trading Paint – Oltre la leggenda