Il Senato ha approvato la risoluzione del governo sul MES

Mercoledì sera il Senato ha approvato con 164 voti a favore, 122 contrari e 2 astensioni la risoluzione del governo sulla riforma del MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, già approvata alla Camera dei Deputati con 291 voti a favore e 222 contrari.

Il MES è un’organizzazione intergovernativa che ha lo scopo di aiutare i paesi dell’eurozona che dovessero trovarsi in difficoltà, prestando loro del denaro in cambio dell’adozione di riforme economiche. Gli stati membri dell’eurozona hanno versato al MES un capitale pari a 80 miliardi di euro (l’Italia ne ha versati 14). Il MES integra questo denaro raccogliendo prestiti sul mercato che poi, a sua volta, presta ai paesi in difficoltà. Fino ad oggi Grecia, Cipro, Portogallo, Irlanda e Spagna hanno ricevuto l’aiuto del MES. Dal 2018 è in discussione una sua riforma che gli darebbe più poteri. Nelle ultime settimane prima Matteo Salvini della Lega e poi Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle hanno duramente attaccato la riforma e hanno chiesto una sua modifica o addirittura la sua cancellazione. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte invece è favorevole alla riforma ma aveva promesso di chiedere al Parlamento di esprimersi in merito, con i voti alla Camera e al Senato.

