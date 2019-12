Sembra che non ci siano altri sopravvissuti all’eruzione del vulcano di White Island

In Nuova Zelanda la polizia ha fatto sapere che non ritiene ci siano altri sopravvissuti all’eruzione del vulcano di White Island, avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì, oltre a quelli soccorsi nelle prime ore dall’eruzione. Cinque corpi sono stati recuperati dalle autorità locali, mentre i dispersi sono 8. I feriti sono invece 34, alcuni dei quali in gravi condizioni. Attualmente per i soccorritori è impossibile accedere all’isola a causa delle ceneri e dei fumi del vulcano.

In Nuova Zelanda ci sono parecchi vulcani: quello di White Island, anche noto con il nome maori di Whakaari, è uno dei più attivi del paese ed è anche una popolare meta turistica. L’ultima grande eruzione era avvenuta nel 2016. È possibile che nelle prossime 24 ore si verifichi un’altra eruzione, ma secondo gli esperti non dovrebbe essere più grande della prima.

Tra le persone che si trovavano a White Island quando il vulcano è eruttato c’erano 24 australiani, 9 statunitensi, 5 neozelandesi, 4 tedeschi, due cinesi e un malese. Si pensa che molte delle persone morte fossero invece australiane.