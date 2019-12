Cosa c’è stasera in TV

Pigra domenica televisiva di dicembre. Si può scegliere tra una fiction della Rai e una fiction di Mediaset, da Fazio c’è una lista di ospiti interessante, le Iene fanno le Iene, e su Rai 3 si parla di giovanissimi nazisti. Il film su Rete 4 con Ryan Gosling, però, sembra divertente.

Rai 1

21.25 – Pezzi unici

Nuovo episodio di una nuova fiction con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Castellitto interpreta un artigiano e padre di un artigiano-insegnante che dopo l’inaspettata morte del figlio eredita alcuni suoi allievi di una scuola professionale, ognuno coi suoi problemi.

"Un mese prima di morire Lorenzo è venuto da me e mi ha chiesto 5 mila euro ed io l'ho mandato via…”

La 4^ puntata di #PezziUnici STASERA #8dicembre alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/lb4SPL3zSf — Rai1 (@RaiUno) December 8, 2019

Rai 2

21.00 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai 2 invece che su Rai 1. Tra gli ospiti di questa sera ci saranno Lina Wertmuller, Tommaso Paradiso, Enrico Brignano, Nino Frassica, Jasmine Trinca e Stefano Accorsi.

Rai 3

21.25 – La grande storia

Programma di approfondimento storico, dedicato questa sera a una divisione molto giovane dell’esercito nazista.

I giovanissimi soldati della XII divisione corazzata delle Waffen-SS “Hilterjugend”.

📺 “Vittime e carnefici”

Stasera, #8dicembre, alle 21:20 circa su @RaiTre #lagrandestoria pic.twitter.com/hykMoLaeKa — La Grande Storia (@LagrandeStoria) December 8, 2019

Rete 4

21.27 – The Nice Guys

Nella Los Angeles degli anni ’70, un disilluso investigatore privato e un picchiatore mercenario collaborano per trovare una ragazza prima che la trovi la mafia. Cast niente male: Ryan Gosling, Matt Bomer, Russell Crowe e Kim Basinger, tra gli altri.

Canale 5

21.23 – Oltre la soglia

Il quinto episodio della fiction che ruota attorno alle relazioni tra i medici che lavorano in un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici. Capite tutto guardando il promo.

Italia 1

21.10 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino assieme alla Gialappa’s Band.

🔴DOMENICA A #LeIene: PORTATE I GUANTONI🔴 Se siete a Roma state attenti quando chiedete al tassista di accendere il tassametro 👇https://t.co/YaawARv0kD — Le Iene (@redazioneiene) December 7, 2019

La7

20.35 – Non è l’Arena

Continua il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Rai Movie

21.25 – Anna and the king

Film del 1999 con Jodie Foster. Anna, insegnante d’inglese e vedova da quasi due anni, arriva alla corte del re del Siam (oggi Thailandia) dove deve educare i suoi cinquantotto figli, ma ne approfitta per indirizzarlo anche verso la modernizzazione del paese.

Iris

21.00 – The Millionaire

Per conquistare la ragazza che ama un ragazzo partecipa alla versione indiana di “Chi vuol essere milionario” e come finisce probabilmente ve lo ricordate. È il primo film in cui avete visto Dev Patel, realisticamente.

Sky Cinema Uno

21.15 – Book Club: Tutto può succedere

Oppure, prima che scadano