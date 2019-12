Cosa c’è stasera in tv

C’è lo Zecchino d’Oro, questa sera in tv, e la risposta alla vostra domanda è “62”. 62esima edizione, e oggi c’è la finale. E poi ci saranno un programma di Corrado Augias su Venezia, La Bella e La Bestia – ma non quello, e nemmeno quell’altro –, un documentario su John Lennon e The Core, una specie di Armageddon ma con viaggio al centro della Terra.

Rai 1

21.41 – Lo Zecchino d’Oro

Siamo arrivati alla 62esima edizione dello Zecchino d’Oro e stasera c’è la finale, trasmessa in diretta da Bologna. Non mancherà il Piccolo Coro Mariele Ventre, naturalmente.



Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Un episodio della quindicesima stagione della serie che sembra non finire mai.

Rai 3

21.45 – Città segrete – Venezia

Programma condotto da Corrado Augias e dedicato, oggi, alla storia di Venezia.

Rete 4

21.27 – Il miracolo di Fatima

Per la dose settimanale di film sui miracoli mariani, Rete 4 propone questa settimana il Miracolo di Fatima. La scorsa settimana, alla stessa ora, c’era il Miracolo di Lourdes. Si aprono le previsioni per la prossima settimana.

Canale 5

21.20 – Tù sì que vales

Settima puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

Che spettacolo! Tutti pronti per un’ottava puntata PAZ-ZE-SCA? Ci vediamo sabato alle 21.20 su Canale 5 💥🤩#TuSiQueVales pic.twitter.com/84AU40NSAS — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) December 5, 2019

Italia 1

21.20 – La Bella e La Bestia

È il film, non il cartone animato. Ma non l’ultimo film, quello con Emma Watson: un altro, con Lea Seydoux e Vincent Cassel. Non proprio indimenticabile, mettiamola così.

La7

21.15 – U.S.A. contro John Lennon

Un documentario del 2013 su John Lennon e il suo attivismo politico.

TV8

21.30 – Un Natale da favola

Una principessa è stufa della vita di corte e decide di passare qualche giorno in incognito, nel mondo. Conosce un uomo, di cui si innamora: lui si innamora di lei, ma non conosce le sue origini principesche.

Rai Movie

21.10 – The Core

Film catastrofico di fantascienza statunitense del 2003 con, tra gli altri, Aaron Eckhart, Hilary Swank e Stanley Tucci. Racconta di un gruppo di scienziati che deve raggiungere il nucleo terrestre e creare una serie di terremoti che lo mettano nuovamente in rotazione.

Sky Cinema due

21.15 – Il maestro di violino