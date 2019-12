A Milano si sono scontrati un filobus e un camion dei rifiuti: ci sono diversi feriti

Attorno alle 8 di sabato mattina c’è stato un grave scontro tra un filobus della linea 91 di ATM (l’azienda dei trasporti milanese) e un camion dei rifiuti AMSA, a Milano: ci sono diversi feriti (in tutto 18, secondo quanto riferito dal 118).

La più grave è una donna di 49 anni che non era a bordo dei due veicoli ma è stata investita dal filobus. Sono stati trasportati in ospedale anche l’autista del bus e i due dipendenti AMSA che erano a bordo del camion.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Egisto Bezzi e via Marostica.