Evo Morales ha lasciato il Messico ed è andato a Cuba

L’ex presidente della Bolivia Evo Morales, costretto a dimettersi dall’esercito a inizio novembre e poi scappato in Messico, si trova ora a Cuba. Lo hanno confermato il giornale messicano El Universal e il suo ex ministro degli Esteri, che ha parlato di una permanenza temporanea a Cuba per ragioni mediche. In Messico, Morales aveva ricevuto asilo politico ma da tempo si parlava di un suo possibile trasferimento in un’altro paese dell’America Latina, da dove avrebbe potuto organizzare con più facilità il suo ritorno in Bolivia. Secondo alcuni commentatori, infatti, la permanenza di Morales in Messico avrebbe potuto complicare le relazioni del Messico con gli Stati Uniti.