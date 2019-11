L’ex presidente della Bolivia Evo Morales è arrivato in Messico e ha detto di aver chiesto asilo politico al paese

L’ex presidente della Bolivia Evo Morales è arrivato a Città del Messico e ha detto di aver chiesto asilo politico al paese perché la sua vita è in pericolo. Morales ha raggiunto il Messico a bordo di un aereo dell’aeronautica militare messicana che è stato costretto a fare rifornimento in Paraguay dopo che il Perù gli aveva vietato di passare per il proprio spazio aereo e ad allungare il proprio itinerario perché la stessa Bolivia gli aveva vietato di passare nuovamente per il proprio.

Morales era stato costretto a dimettersi domenica, dopo che le forze di sicurezza boliviane si erano schierate contro di lui e il suo governo. Da settimane il suo governo era criticato per presunti brogli elettorali. Secondo i partiti di opposizione i dati preliminari delle elezioni erano stati manipolati per far sì che Morales non dovesse andare al ballottaggio con Carlos Mesa, il suo principale sfidante.