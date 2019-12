La Cina eliminerà alcuni dazi sulle importazioni di soia e carne di maiale dagli Stati Uniti

Venerdì il ministero delle Finanze della Cina ha annunciato che il governo ha deciso di eliminare alcuni dazi sulle importazioni di soia e carne di maiale dagli Stati Uniti. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta fatta da alcune aziende del settore, ma non è stata specificato l’elenco specifico dei prodotti importati che saranno esentati dai dazi.

Nel 2018 la Cina aveva imposto dazi del 25 per cento su diversi prodotti statunitensi, tra cui la soia e la carne di maiale, in risposta a quelli degli Stati Uniti, che accusavano la Cina di avere incentivato il furto di brevetti e proprietà intellettuali dalle aziende statunitensi, per trarne vantaggi economici e produttivi di vario tipo, iniziando la cosiddetta guerra commerciale degli ultimi anni. La rimozione dei dazi da parte della Cina arriva dopo che nelle ultime settimane i due paesi hanno intensificato i dialoghi per eliminare progressivamente i dazi. Al momento, comunque, un accordo non è stato raggiunto e per il prossimo 15 dicembre sono attesi nuovi dazi da parte degli Stati Uniti su beni cinesi dal valore di 156 miliardi di dollari.