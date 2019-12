Dal 14 dicembre arriverà su RaiPlay la serie “Liberi tutti” scritta e diretta da due autori di “Boris”

Dal 14 dicembre su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai, sarà disponibile Liberi tutti, la prima serie originale della piattaforma, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, noti per essere stati autori della serie tv Boris, a cui lavorarono insieme a Mattia Torre, morto alcuni mesi fa. Liberi tutti è una serie originale RaiPlay perché è stata pensata appositamente per essere distribuita in streaming.

Tra i suoi protagonisti ci sono Giorgio Tirabassi, Anita Caprioli e Caterina Guzzanti. La serie, scrive RaiPlay, punta a raccontare «lo scontro tra due concezioni di vita: una – quella del protagonista Michele Venturi, avvocato d’affari – che tiene conto solo delle necessità egoistiche e concepisce la vita come una guerra di tutti contro tutti. L’altra, di cui è incarnazione tutto il cohousing dove il protagonista è costretto agli arresti domiciliari – che invece si oppone decisamente a questa visione del mondo e la considera anzi come la strada maestra verso il baratro». Tutti i 12 episodi, ognuno della durata di circa 30 minuti, saranno disponibili dal 14 dicembre.