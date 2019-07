È morto lo sceneggiatore e scrittore Mattia Torre, aveva 47 anni

È morto a 47 anni lo sceneggiatore e scrittore Mattia Torre, noto soprattutto per essere stato insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico uno degli autori della serie tv Boris. Nella sua carriera Torre, che era malato da tempo, aveva anche scritto le sceneggiature per diversi spettacoli teatrali di successo, tra cui 456 e Migliore, quest’ultimo con protagonista Valerio Mastandrea. Sempre Mastandrea era stato il protagonista di La linea verticale, serie tv andata in onda nel 2018 su Rai 3 e tratta da un omonimo libro autobiografico di Torre in cui lo scrittore raccontava la sua esperienza con un tumore. Mastandrea aveva più volte interpretato testi di Torre, l’ultima volta un mese fa a Propaganda Live.