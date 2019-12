Cosa c’è stasera in tv

Oltre alla seconda puntata della terza stagione di I Medici, oggi come ogni martedì ci saranno i programmi del martedì: diMartedì, naturalmente, Cartabianca e Fuori dal Coro. Tra i film c’è da segnalare solo Wonder Woman, se vi piacciono le cose di supereroi, e La famiglia Bélier, se siete in vena di buoni sentimenti.

Rai Uno

21.25 – I Medici

Seconda puntata della terza stagione della serie tv prodotta dalla Rai sulla famosa famiglia nobiliare fiorentina dei Medici, ambientata durante il Rinascimento. Le nuove puntate riprendono pochi mesi dopo la Congiura dei Pazzi, tentativo fallito di spodestare i Medici, e racconterà anche dell’arrivo a Firenze del frate domenicano Girolamo Savonarola. Tra gli attori ci sono Daniel Sharman, Sinnove Karlsen, Alessandra Mastronardi, Francesco Montanari e Neri Marcorè (che fa il papa). Non ci sono più Dustin Hoffman e Richard Madden, che avevano partecipato soltanto alla prima stagione.

Rai Due

21.20 – Come ti ammazzo il Bodyguard

Una sorta di commedia/thriller con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Gary Oldman. Racconta di una guardia del corpo, la cui carriera è stata rovinata dalla morte di un suo cliente, che accetta di proteggere un killer che deve testimoniare in un importante processo.

Rai Tre

21.20 – #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con il commento di Mauro Corona.

Rete 4

21.25 – Fuori dal coro

Programma di attualità e polemica di Mario Giordano.

Canale 5

20.21 – Wonder Woman

Film del 2017 con Gal Gadot che interpreta Wonder Woman (come già fatto in Batman v Superman: Dawn of Justice), Robin Wright nel ruolo della Generale Antiope e Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor. Nel film, ambientato durante la Prima guerra mondiale, Diana è membro della tribù delle Amazzoni, che vive su un’isola sperduta nell’oceano e irraggiungibile. Un giorno un pilota americano precipita sulla sua isola e le racconta di quello che sta succedendo con la guerra, così lei decide di andare nel mondo degli uomini per aiutarli a combattere.

Italia 1

21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

La7

21.15 – diMartedì

Nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

TV8

21.30 – Il collezionista di ossa

Film del 1999 con Denzel Washington e Angelina Jolie. È ambientato a New York, dove la squadra omicidi sta avendo parecchi problemi a fermare un serial killer: qui interviene Washington, un poliziotto speciale non più operativo perché in passato è stato ferito da un proiettile. All’inizio partecipa alle indagini svogliatamente, finché non inizia a collaborare con un’altra agente, interpretata da Jolie

Rai Movie

21.10 – La famiglia Bélier

Film francese del 2014, sulla storia di una ragazza, unica dotata di parola e udito in una famiglia di sordomuti. È un film di quelli che fanno-stare-bene, dove le cose si risolvono per il meglio e alla fine la figlia riuscirà a partecipare all’audizione che potrebbe portarla lontano dalla famiglia. Sì, era uno spoiler.

Iris

21.00 – Terra di confine

Film del 2003 diretto da Kevin Costner, con Robert Duvall e Michael Gambon (Silente di Harry Potter), è un western in piena regola in cui uno spietato proprietario terriero fa la guerra agli stranieri che vorrebbero abitare nella sua zona.

Sky

Sky Cinema Romance (307)

21.00 – Grease