Domani Marcello Dell’Utri tornerà libero

Marcello Dell’Utri, co-fondatore di Forza Italia condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, tornerà libero domani dopo aver scontato la sua pena e aver beneficiato della scarcerazione anticipata. Dell’Utri era stato arrestato da latitante in Libano nel 2014 dopo la conferma definitiva della condanna della Corte di Cassazione: aveva passato quattro anni in carcere prima di essere trasferito ai domiciliari per motivi di salute, nel luglio 2018.

Dell’Utri ha 78 anni ed è stato per molti anni un importante manager di Publitalia, la società che raccoglieva la pubblicità per il gruppo Mediaset (che all’epoca si chiamava ancora Fininvest). Nel 1993 contribuì a fondare Forza Italia ed è stato tra i suoi principali organizzatori. Dal 1996 al 2013 fu sempre in Parlamento, prima come deputato, poi come parlamentare europeo e a partire dal 2001 come senatore (sempre in Forza Italia o nel Popolo della Libertà).