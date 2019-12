Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv su molti canali proseguono le stesse cose che c’erano già sette giorni fa. E sarà una buona serata per la musica, con Andrea Bocelli ospite a Che tempo che fa e con un programma dedicato a Ornella Vanoni su Rai Tre. Una interessante alternativa cinematografica è il film Il fuggitivo, su Rete 4.

Rai 1

21.25 – Pezzi unici

Quinto e sesto episodio di una nuova fiction con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello e Irene Ferri. Castellitto interpreta un artigiano e padre di un artigiano-insegnante che dopo l’inaspettata morte del figlio eredita alcuni suoi allievi di una scuola professionale, ognuno coi suoi problemi.

Rai 2

21.00 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del talk show presentato da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il programma da quest’anno è su Rai 2 invece che su Rai 1. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà Andrea Bocelli.

Rai 3

20.30 – In arte Ornella Vanoni

Il programa di Pino Strabioli, stasera con protagonista Ornella Vanoni, che quando va in tv tende a regalare grandi soddisfazioni.

Uno speciale dedicato ad una delle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese: @OrnellaVanoni. ☞ #InArteOrnellaVanoni, con @pinostra, questa alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/WnGuhtFQNs — Rai3 (@RaiTre) December 1, 2019

Rete 4

21.27 – Il fuggitivo

Film del 1993 con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, in cui il protagonista si ritrova da un momento all’altro dentro una situazione spaventosa: torna a casa e la moglie è ferita a morte, e lui viene accusato. Comincia la fuga e il tentativo di dimostrare la sua innocenza, in una serie di eventi misteriosi che lo faranno dubitare praticamente di ogni cosa.

Canale 5

21.10 – La caccia

Telefilm di cui Mediaset scrive: «Liberamente ispirata al romanzo Monteperdido di Agustin Martinez, questa serie thriller ha riscosso un tale successo in Spagna da essere stata rinnovata per una seconda stagione nonostante fosse stata inizialmente concepita come autoconclusiva. Due bambine scompaiono sui Pirenei. Cinque anni dopo, una delle due ricompare all’improvviso, e gli investigatori della UCO (l’Unidad Central Operativa della Guardia Civil) indagano sul caso. Con Megan Montaner, l’indimenticabile Pepa de Il Segreto».

Italia 1

21.10 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma televisivo di intrattenimento ideato da Davide Parenti e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino assieme alla Gialappa’s Band.

STASERA A LE IENE: CHRISTIAN DE SICA!

Christian De Sica parla di tutto con noi e ci reinterpreta anche un tormentone dal vivo! Non perdetevi la sua intervista stasera a #LeIene dalle 21.15 su Italia1 https://t.co/5sH7po4zeX — Le Iene (@redazioneiene) December 1, 2019

La7

20.35 – Non è l’Arena

Continua il programma di approfondimento e inchieste condotto da Massimo Giletti.

Rai Movie

21.25 – Chef – La ricetta perfetta

Film del 2014 diretto da Jon Favreau, che ne è anche il protagonista. Ci sono un sacco di attori famosi come Scarlett Johansson, Robert Downey jr., Dustin Hoffman e Sofia Vergara. La storia è quella di uno chef che perde il lavoro perché rifiuta di rinunciare al suo estro creativo, come invece vorrebbe il padrone del ristorante.

Iris

21.00 – Montecristo

Film del 2002 ispirato al romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, ma con un finale diverso (e molto romantico).

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Captive State

Oppure, prima che scadano