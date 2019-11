Domani, prima domenica di dicembre, molti musei in Italia saranno gratis grazie all’iniziativa “Domenica al Museo”, che fu istituita nel 2014 dal ministero dei Beni e delle Attività culturali (MiBACT) e che permette l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese, da ottobre a marzo.

Tra le centinaia di luoghi che si potranno visitare gratuitamente ci sono la Reggia di Caserta, i Musei Reali di Torino, il Parco Archeologico di Ostia Antica e le Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Tra i musei e i parchi archeologici che si potranno visitare gratuitamente a Roma ci sono il Museo delle Civiltà, il Museo e la Galleria Borghese, il Museo nazionale del Palazzo di Venezia, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo, il Parco archeologico del Colosseo (sia l’anfiteatro che il Foro romano e palatino), il Museo nazionale romano, il Parco archeologico dell’Appia antica, le Terme di Diocleziano, la Piramide di Caio Cestio e le Terme di Caracalla.

A Milano saranno visitabili gratuitamente la Pinacoteca di Brera, il Museo del Cenacolo Vinciano (solo su prenotazione), il Museo del Novecento, il Museo civico di Storia naturale, la Galleria d’arte moderna, il Civico Museo Archeologico, l’Armani Silos, le Gallerie d’Italia, il Museo Studio Francesco Messina, l’Acquario Civico.

Elenco, orari e informazioni utili alla visita dei luoghi, divisi per regione e provincia, è disponibile sul sito del ministero.

Per promuovere e far conoscere l’iniziativa, il ministero ha anche lanciato un gioco, il cui scopo è riconoscere in alcune ombre e silhouette alcune importanti opere italiane. Le soluzioni saranno pubblicate lunedì.