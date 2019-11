Il numero delle persone morte per il terremoto in Albania è salito a 49

Il primo ministro albanese Edi Rama, riporta il giornale albanese Koha Jonë, ha detto che il numero di persone morte a causa del terremoto avvenuto in Albania il 26 novembre è salito a 49: 23 persone sono morte a Durazzo, 25 a Thumane e 1 a Kurbin. I feriti, invece, sono più di 700. La scossa principale, di magnitudo 6.5, aveva avuto epicentro vicino a Durazzo, la più importante città portuale del paese, ed era stata avvertita anche in Italia, lungo la costa adriatica, in modo particolare in Puglia e Basilicata. Da martedì ci sono state, inoltre, più di 500 scosse di assestamento: l’ultima, di magnitudo 4.8, è stata registrata nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo mezzanotte.