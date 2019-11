Lo sciopero dei trasporti di Milano, giovedì 28 novembre

Domani, giovedì 28 novembre, ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano che riguarderà i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti milanesi. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato CUB Trasporti (Confederazione Unitaria di Base), che in un comunicato ha scritto che lo sciopero serve a protestare «contro la liberalizzazione e la privatizzazione del trasposto pubblico locale milanese e dell’hinterland» e «contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo ATM».

Giovedì 28 novembre la sigla sindacale Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero. Possibili conseguenze sul servizio dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18. Venerdì 29 i mezzi Atm viaggeranno regolarmente. Informazioni alla pagina: https://t.co/YIex3UiABX. pic.twitter.com/pJnBJrrfMi — ATM (@atm_informa) November 25, 2019

I dipendenti di ATM potranno scioperare dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Il sito del ministero dei Trasporti dice che lo sciopero riguarderà anche NET, compagnia che gestisce le linee nel comune di Monza e in alcune province della Lombardia. Come è solita fare, ATM ha comunicato i dati relativi all’adesione agli scioperi precedenti: all’ultimo, del 25 ottobre, aveva partecipato il 15 per cento dei dipendenti.