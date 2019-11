In Calabria e in diverse parti della Liguria e del Piemonte è stata dichiarata l’allerta rossa per il maltempo

In Calabria e in diverse regioni del Piemonte è stata dichiarata l’allerta rossa per il maltempo per la giornata di domenica e in Liguria l’allerta rossa – dichiarata già sabato mattina – è stata estesa a tutta la giornata di domenica nell’area di Genova e nelle regioni di Ponente.

In Calabria l’allerta rossa è stata dichiarata in tutta la regione per i rischi collegati alle forte piogge attese per tutta la giornata di domenica. In Piemonte l’allerta rossa riguarda invece l’area alpina tra la Val Sesia e la Val di Susa e la Valli Tanaro, Belbo e Bormida, in provincia di Cuneo. A Torino il Po è in piena ma non dovrebbe esondare: l’amministrazione comunale ha comunque consigliato a chi abita nelle zone a rischio di allagamento di adottare «misure di salvaguardia dei beni mobili dei locali maggiormente esposti» e di evitare di stare nei locali seminterrati.

A Genova, nella zona del Valpolcevera, ci sono ancora strade, cantine e seminterrati allagati dopo l’esondazione di venerdì notte. 19 persone persone hanno lasciato per precauzione le loro case venerdì notte e molte altre sono ancora isolate a causa di una frana. Anche a Savona ci sono stati allagamenti in alcune parti della città e limitatamente a quelle zone il comune ha disposto al chiusura delle attività commerciali per domenica. In Val Bormida, nel Savonese, ci sono state evacuazioni nella zona di Altare e Mallare, a causa di due frane.