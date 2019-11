È crollato un viadotto sulla A6 vicino a Savona

Un viadotto dell’autostrada A6 Torino-Savona è crollato domenica a causa di una frana. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio all’altezza di Madonna del Monte, a pochi chilometri da Savona e da dove la A6 incontra la A10 Genova-Ventimiglia. I Vigili del Fuoco hanno fatto sapere di essere alla ricerca di eventuali auto coinvolte nel crollo.

A crollare è stata una porzione di qualche decina di metri della carreggiata che porta in direzione di Torino, in un punto in cui il viadotto non sembra particolarmente alto (sulla A6 ce ne sono anche di molto alti). Giovanni Toti, presidente della Liguria, ha detto che dalle prime informazioni raccolte il crollo sembra essere stato causato da una frana che si era staccata dal monte lungo il cui pendio è costruita l’autostrada. La frana è scesa per diverse decine di metri e ha travolto i piloni del viadotto su cui si trova la carreggiata che porta in direzione di Torino, fermandosi lungo i piloni del viadotto che va in direzione opposta. A scopo precauzionale, dice La Stampa, è stata sospesa la circolazione anche in direzione Savona.

In Piemonte e Liguria negli ultimi giorni ci sono stati grossi problemi legati al maltempo. In diverse aree del Piemonte e in tutta la Liguria occidentale per tutta la giornata di oggi era stata dichiarata l’allerta rossa per i rischi collegati alle intense piogge. Tra sabato e domenica in entrambe le regioni ci sono stati allagamenti e esondazioni di fiumi e torrenti, con decine di persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Savona è stata una delle zone della Liguria con più problemi.