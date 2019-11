Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv, tra le varie cose, c’è una puntata speciale di Tale e quale show, su Rai 1, in cui a sfidarsi nella gara di imitazioni saranno dei personaggi non famosi. Su Canale 5, invece, c’è l’ultima puntata dell’Isola di Pietro 3, la fiction con Gianni Morandi, mentre su Italia 1 c’è Batman Begins, il primo dei tre film su Batman diretti da Christopher Nolan. Su La7, come ogni venerdì, c’è Propaganda Live, con ospiti Concita De Gregorio e Niccolò Fabi. Tra gli altri film in programmazione ce n’è uno drammatico ,con Margherita Buy e Valeria Golino, La vita possibile, e un classico film d’azione con Mel Gibson, Arma Letale 2, su Iris.

Puntata speciale del programma condotto da Carlo Conti in cui alcuni personaggi famosi si sfidano in una gara di imitazioni. Dopo la fine dell’edizione classica, vinta da Agostino Penna, questa sera andrà in onda un’ultima puntata in cui si sfideranno imitatori “non professionisti”, scelti tra quelli che hanno inviato i loro video al programma. I giudici saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Un nuovo episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles.

Film drammatico del 2016 diretto da Ivano De Matteo, interpretato da Margherita Buy e Valeria Golino. Racconta di una donna che, per scappare dal marito violento, va a vivere a Torino a casa di un’amica che fa l’attrice di teatro. Qui farà la conoscenza di un ristoratore francese che vive nel quartiere, che l’aiuterà a trovare la voglia di iniziare una nuova vita.

Nona puntata del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che parla di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Ultima puntata della terza stagione del telefilm con Gianni Morandi che interpreta un pediatra dell’isola di Carloforte, in Sardegna.

È un film del 2005 su Batman, il primo diretto da Christopher Nolan e interpretato da Christian Bale. Racconta la storia del miliardario Bruce Wayne dall’inizio: come ha perso i genitori, come è diventato Batman e come ha fatto a finire in una prigione del Bhutan, che è dove lo si vede all’inizio del film.

Stasera gli ospiti saranno Concita De Gregorio, Lello Arena e Niccolò Fabi.

Replica del famoso show televisivo di cucina, andato in onda su Sky Uno tra gennaio e aprile 2019.

Programma satirico con Maurizio Crozza.

Peter e Annie sono due fratelli che dopo la morte del padre durante una scalata in montagna prendono strade diverse: lui diventa un fotografo del National Geographic, lei invece segue le orme del padre e si dedica all’alpinismo. Un giorno, durante una scalata sul K2, Annie cade in un crepaccio ma si salva. Il fratello decide quindi di organizzare una spedizione per andarla a recuperare.

Celeberrimo sequel del celeberrimo film d’azione con Mel Gibson e Danny Glover. Uscì nel 1989, due anni dopo il primo, e ci furono anche un terzo e un quarto episodio. È ambientato a Los Angeles e “Arma letale” è il soprannome del personaggio di Gibson, un reduce del Vietnam, nel caso non ve lo ricordiate.

