Oggi il Post spiega bene le automobili a Roma

Oggi si conclude a Roma la parte 2019 della serie di incontri del Post in partnership con Renault sull’innovazione e il cambiamento nel mondo delle automobili, tenuti in cinque grandi spazi di concessionarie Renault nelle province di Roma, Udine, Como e Varese, e che riprenderanno nel 2020. L’incontro di oggi, ancora con Davide De Luca e Luca Sofri sui temi del mercato automobilistico e dell’innovazione tecnologica, si terrà a Roma alle 17; in collaborazione con Radio24, con cui il Post condivide la concessionaria di pubblicità System24 che ha ideato ed eseguito il progetto.